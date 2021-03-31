В УФСИН рассказали, за что Навальный получил выговоры в колонии

https://static.news.ru/photo/0b138bcc-9246-11eb-9a4c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный получил неоднократные выговоры в колонии за отказы носить установленную форму, соблюдать распорядок дня и дежурить. Об этом заявили в УФСИН по Владимирской области.

За неоднократные нарушения, связанные с отказом осуждённого выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры, — говорится в сообщении на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области.

Меры взыскания к оппозиционеру применялись в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса России. В частности, по каждому случаю взыскания проводились «разъяснительные беседы», учитывались обстоятельства, при которых было совершено нарушение, а также предыдущее поведение осуждённого.

В понедельник, 29 марта, в Instagram Навального появилась запись о том, что во время пребывания в следственном изоляторе и колонии им было получено десять дисциплинарных взысканий: четыре выговора в СИЗО «Кольчугино» за две недели пребывания там и шесть выговоров за две недели в ИК-2 «Покров».

Как писал NEWS.ru, Навальный устроил в тюрьме голодовку. Он утверждает, что к нему не пускают врачей. Оппозиционер в своём блоге написал, что других способов бороться против несправедливого отношения к нему нет. Он рассказал, что сначала испытывал боли в спине, к которым добавились боли в правой и левой ноге, а затем появилось онемение в конечностях.

Ранее ситуацией с Навальным обеспокоилась канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала соблюдать права осуждённого.