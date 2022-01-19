В Уфе задержали мужчину за призывы в соцсети нападать на силовиков

В Уфе задержали мужчину, призывавшего вооружаться и нападать на силовиков, передаёт Telegram-канал RT. Такие сообщения ранее судимый местный житель оставлял в Telegram-канале в апреле прошлого года. Задержанный уже признал свою вину и заявил, что раскаивается. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы или крупный штраф.

На видео мужчина 1984 года рождения рассказывает , что разместил в Telegram-канале призывы к насилию в отношении сотрудников полиции.

О содеянном сожалею и раскаиваюсь. Никаких претензий к сотрудникам полиции не имею. В будущем буду повнимательнее и такие поступки не буду совершать, - заявил задержанный.

Ранее стало известно, что Коптевский суд избрал меру пресечения дагестанцу, спровоцировавшему конфликт с водителем и пассажирами автобуса в Москве, в виде заключения его под стражу на два месяца. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни по ч. 2 ст. 282 УК РФ. Конфликт разгорелся после того, как водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. В ответ на это пассажир принялся оскорблять водителя и пассажиров. Он назвал себя дагестанцем и заявил, что скоро будут бить всех русских людей.