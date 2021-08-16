В Уфе задержали банду похитителей

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии задержали в Уфе группу местных жителей, занимавшихся похищением людей с целью получения выкупа. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Организаторами преступной группы выступали ранее судимые за хулиганство, разбой и причинение вреда здоровью братья 22 и 32 лет. Банда действовала на протяжении шести месяцев 2020 года, её участник подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбойных нападений и вымогательства денег.

Злоумышленники действовали «крайне агрессивно», применяли к похищенным насилие и угрожали огнестрельным оружием. В результате потерпевшие отдавали им все имеющиеся у них денежные средства. Один из жителей Уфы становился жертвой бандитов дважды.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о бандитизме (ст. 209 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили бывшего главаря банды Сергея Захарова. Его приговорили к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима.