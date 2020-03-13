https://static.news.ru/photo/f61db38e-651c-11ea-bdfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе с подозрением на коронавирус с уроков увезли в больницу 14-летнюю школьницу, которая вернулась из путешествия по Франции.

После возвращения на родину девушка почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, появился кашель, стала болеть голова. Врачи решили поместить её на карантин. Для этого за ней в одну из элитных гимназий приехала бригада медиков в костюмах химзащиты, передаёт Bash.news.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Умер 61 человек. Из-за этого Минздрав страны запретил проведение массовых мероприятия в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.