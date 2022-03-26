Суд Уфы арестовал пятерых жителей Башкирии, обвиняемых в терроризме

Советский районный суд Уфы вынес постановление об аресте пятерых жителей Башкирии, которые являются фигурантами уголовного дела об участии в террористическом сообществе и пропаганде терроризма. В их числе депутат Госсобрания-Курултая республики от КПРФ Дмитрий Чувилин, сообщает «Интерфакс».

Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова. Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении пятерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Чувилин и ещё один фигурант обвиняются в участии в террористическом сообществе. Остальные трое — в его создании и призывах к терроризму.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2019 году, его целью была подготовка к насильственному свержению конституционного строя России. Возраст его участников составляет от 36 до 62 лет.

Члены сообщества распространяли в Интернете соответствующие материалы с целью привлечения единомышленников. Кроме того, они занимались подготовкой вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Уфе четверых фигурантов уголовного дела. В ходе обысков у них была изъята экстремистская литература, гранаты, ёмкости с зажигательной смесью, радиостанции, а также снаряжение, предназначенное для использования в полевых условиях.