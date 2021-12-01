В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ЖКХ и СМИ

В Тюменской области введена обязательная вакцинация для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и учреждений культуры, а также представителей СМИ. Первым компонентом вакцины они должны привиться до 24 декабря 2021 года, вторым — до 14 января 2022 года, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Поставить прививку <...> работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами, — говорится в сообщении.

Кроме того, обязательная вакцинация коснётся работников детских развивающих и развлекательных центров, игровых комнат, работников турагентств, охранных предприятий и средств массовой информации. В случае отказа от вакцинации непривитый и не переболевший ковидом в последние полгода будет отстранён от работы.

В Тюменской области выявлен в общей сложности 81 191 случай коронавируса, выздоровело 63 159 человека, умерло 2884 человека. Коллективный иммунитет составляет 59,3%.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет. При этом вакцинация первым компонентом должна быть обеспечена до 20 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 10 января 2022 года.