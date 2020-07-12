В Тюмени полицейский отказался брать взятку от китайца

https://static.news.ru/photo/917e9dba-c43c-11ea-b871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На гражданина Китая возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области, инспектор ГИБДД остановил машину, за рулём которой оказался иностранец, не пристёгнутый ремнями безопасности. Водителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола.

Мужчина — гражданин Китайской Народной Республики... предложил «оплатить штраф на месте» и протянул инспектору купюру достоинством в 1000 рублей, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции заявили, что инспектор несколько раз предупредил гражданина Китая о том, что его предложение уголовно наказуемо, но он проигнорировал предупреждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». С китайца взяли подписку о невыезде, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, инспектора ГИБДД в Кургане уволили за получение взятки. Сотрудник правоохранительных органов получил набор роллов.

Через посредника ему передали сет «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей. Взятку он получил спустя пять дней после остановки водителя без полиса ОСАГО и прав. Работник ДПС не стал привлекать шофёра к ответственности, так как они договорились о незаконном возмещении.