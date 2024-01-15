В Тюмени не могли найти победителя лотереи. Кому достался миллиард рублей?

Фото: Стрингер/РИА Новости

Победителя новогодней лотереи, который выиграл миллиард рублей, потеряли в Тюмени. Нашли ли победителя лотереи, куда он пропал?

Что произошло в Тюмени

1 января стало известно, что житель Тюмени получил главный приз тиража «Новогодний миллиард» в розыгрыше 1526-го тиража лотереи «Русское лото».

«Лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в торговой точке „Столото“ в Тюмени», — сообщили организаторы розыгрыша.

В компании сообщили, что в общей сложности было разыграно почти 2,8 млрд рублей. Всего выигрышными оказались 9,2 млн билетов, однако главный приз полагался только одному из участников. Он стал третьим лотерейным миллиардером в России.

Как искали победителя лотереи

6 января пресс-служба лотерейной компании сообщила, что обладатель счастливого билета до сих пор не обратился за своим выигрышем. Организаторы призвали всех участников проверить свои билеты.

Для того чтобы упростить поиск, в компании сообщили некоторые данные о выигравшем: он приобрел подарочный набор из 10 билетов 7 декабря в тюменском ТЦ «Дарина».

Однако лотерейный миллиардер так и не обратился за своим выигрышем до 15 января. Как сообщило URA.RU, в соцсетях распространились предположения, что победителя просто не существует. В то же время в соцсетях некоторые начали заранее просить у него деньги на машины, ипотеку или квартиры.

Впрочем, организаторы лотереи заверили, что победителю некуда торопиться: выигрыш можно получить в течение 3,5 года. Зачастую победители обращаются за ним только через несколько месяцев.

Кому достанется миллиард

15 января лотерейный миллиардер нашелся: компания сообщила, что он оказался в Москве, где и обратился за выигрышем. Организаторы заявили, что сейчас он завершает оформление приза. После вычета налогов ему достанется 850 млн рублей.

«В случае, если победитель предоставит нам согласие на разглашение его персональных данных, мы сообщим его имя, покажем фотографию и поделимся историей его удачи», — рассказали в пресс-службе компании.

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