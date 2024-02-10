В Тюмени девочка сломала позвонки, упав на нечищеной лестнице Сотруднику тюменской УК дали три года условно за падение ребенка на лестнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд назначил сотруднику тюменской управляющей компании наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года за падение девочки на не очищенной ото льда лестнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Из-за неисполнения обязанностей мужчиной, ответственным за уборку придомовой территории, ребенок упал и получил перелом двух грудных позвонков.

Сотрудник управляющей компании признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок три года с испытательным сроком три года, — говорится в сообщении.

Как рассказали следователи, ЧП произошло в новогодние праздники в 2022 году. Девочка 2009 года рождения поскользнулась и упала на не очищенном от снега и льда лестничном марше запасного входа в многоквартирный дом. В рамках расследования уголовного дела правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также назначили и провели судмедэкспертизу для установления тяжести вреда здоровью.

В декабре 2023 года в Самарской области пожилая женщина поскользнулась на плохо обустроенном переходе, попала под поезд и умерла. Родственники погибшей винят в произошедшем власти. Члены семьи пострадавшей утверждают, что до этого на переходе неоднократно падали люди из-за наледи, а из-за отсутствия реакции местных властей ЧП могут повториться.