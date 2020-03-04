Медики в Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.
Как
По вызову приехали медики в специальных костюмах, они взяли у больного анализ, который доставлен в микробиологическую лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
Сейчас больной размещён в боксе Калининской центральной районной больницы, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию в том лечебном учреждении, куда первоначально обращался мужчина, а также по месту его жительства.
NEWS.Ru сообщал, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти не скрывают количество случаев заболевания коронавирусом. Она напомнила, что на территории России было выявлено три случая заболевания, ещё трое заражённых были эвакуированы с лайнера Diamond Princess в Японии.
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