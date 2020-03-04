https://static.news.ru/photo/c45f6010-5e21-11ea-ba40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики в Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, пациент обратился в ООО «Клиника Эксперт Тверь» с диагнозом «пневмония», сотрудники клиники заподозрили у него коронавирус и вызвали скорую помощь.

По вызову приехали медики в специальных костюмах, они взяли у больного анализ, который доставлен в микробиологическую лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».

Сейчас больной размещён в боксе Калининской центральной районной больницы, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию в том лечебном учреждении, куда первоначально обращался мужчина, а также по месту его жительства.

NEWS.Ru сообщал, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские власти не скрывают количество случаев заболевания коронавирусом. Она напомнила, что на территории России было выявлено три случая заболевания, ещё трое заражённых были эвакуированы с лайнера Diamond Princess в Японии.