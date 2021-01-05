В Твери продают советский автомобиль 1950 года за 26 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ed592888-51a1-11eb-8e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: auto.ru

Редкий автомобиль ЗИС-110 производства 1950 года был выставлен на продажу на одной из онлайн-площадок по покупке и продаже подержанных автомобилей. Владелец советского лимузина из Твери просит за машину 26 млн рублей.

Наиболее значимый, один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растёт. Данный экземпляр полностью отреставрирован в Москве несколько лет назад, находится в отличном состоянии, — цитирует Lenta.ru онлайн-объявление.

В описании автомобиля указано, что он находится в превосходном состоянии, не требует ремонта и поставлен на учёт в ГИБДД. Отмечается, что под капотом заднеприводного ЗИС-110 шестилитровый двигатель на 140 лошадиных сил. За 70 лет жизни автомобиля его пробег составил всего 30 тысяч км.

ЗИС-110 — это советский автомобиль представительского класса, производившийся в 1945–1958 годах. Автомобиль развивает скорость до 140 км в час. Всего с советских конвейеров сошло чуть более 2000 таких машин.

Ранее NEWS.ru писал, что аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу красный автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу. Изначально его оценили в $400–500 тысяч.