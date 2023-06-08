В «Туризм.РФ» заявили о беспрецедентных мерах поддержки от государства Глава «Туризм.РФ» Красноперов: государство оказывает турбизнесу беспрецедентную помощь

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Российские власти оказывают беспрецедентные меры поддержки туристической индустрии в стране, заявил NEWS.ru на форуме «Путешествуй» исполнительный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Красноперов. Он отметил, что государство компенсирует процентную ставку инвесторам по кредитам в банках, а также создает туристическую инфраструктуру.

Власти страны оказывают беспрецедентную поддержку в сфере финансов и законов, помогают идеологически. Государство компенсирует процентную ставку инвесторам по кредитам в банках и строит инфраструктуру к этим проектам. Такие меры поддержки включены в программу развития туризма, для них написаны необходимые постановления правительства и предусмотрены деньги в федеральном бюджете. Такого не было никогда, — сказал Красноперов.

Член Общественной палаты Воронежской области и путешественник Михаил Глущенко ранее отмечал, что Кавказ является самым популярным туристическим направлением в 2023 году. По его словам, особенной популярностью стали пользоваться Чечня и Дагестан. Глущенко также отметил, что много туристов по-прежнему едут на побережье Краснодарского края и в Крым, растет интерес к Карелии и Черноземью.