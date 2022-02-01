В Тульской области со 2 февраля снова будут требовать QR-коды

Власти Тульской области со 2 февраля снова вводят систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в регионе, сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию области. 23 декабря прошлого года ограничения были ослаблены указом губернатора области на время новогодних и рождественских праздников.

QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, — передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что инициативу уберут из поручений главы государства. По его словам, такое решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране.

Как подчеркнула перед этим вице-премьер Татьяна Голикова, второе чтение документа отложили из-за «высокой неопределённости» ситуации с распространением коронавируса.