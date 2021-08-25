В Туле отец троих детей покончил с собой, не дождавшись помощи врачей

Алексей Тюрин из Тулы покончил с собой после того, как ему, тяжело больному коронавирусом, не оказали помощь в больнице. Девять месяцев назад у него с женой родился третий ребёнок. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жена Алексея Любовь рассказала, что при первом обращении к врачу 4 августа терапевт просто выписала лекарства, без анализов. После другие врачи сделали ПЦР-тест и назначили флюорографию. Высокая температура не снижалась, поэтому семья вызвала скорую помощь.

Алексея отвезли в городскую больницу № 10, где не обеспечили никаким лечением. Мужчина жаловался по телефону, что ему тяжело дышать, помощи никакой и сил больше нет.

Я начала перезванивать, и он уже не ответил, — сказала Любовь Тюрина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников связал с халатностью гибель пациентов в больнице Северной Осетии, где произошли перебои в снабжении кислородом. Он подчеркнул, что в Москве риск подобных ситуаций постоянно контролируется.