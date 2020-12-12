В Трудовом кодексе РФ уточнят правила ненормированного рабочего дня

https://static.news.ru/photo/1765b5dc-3d08-11eb-8be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России работодатели часто злоупотребляют понятием ненормированного рабочего дня, вынуждая сотрудников работать сверхурочно, в том числе в праздники и выходные дни, считает замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В ближайшее время в Трудовой кодекс России будут внесены коррективы, которые уточнят принципы ненормированного рабочего дня, а также нормы, касающиеся заключения срочных договоров с сотрудниками.

Мы сейчас будем готовить поправки, касающиеся этого аспекта, — приводит его слова «Российская газета».

Исаев подчеркнул, что ненормированный рабочий день не предполагает право работодателей привлекать сотрудника к работе, когда «им захочется», в том числе по ночам, в выходные или праздничные дни.

Если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там чётко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно, — отметил депутат.

Он считает, что этот вопрос встал особенно остро после того, как работодатели на фоне пандемии коронавируса перевели часть штата на удалённую работу. По словам парламентария, некоторые компании навязывают сотрудникам переработки, обосновывая это тем, что «люди всё равно дома сидят». Исаев настаивает, что такой подход к ненормированному рабочему дню неприемлем.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.