В ТПП назвали нарушением обязательный допуск коммунальщиков в квартиры Член ТПП РФ Крохин назвал обязательный допуск коммунальщиков в квартиры нарушением Конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение об обязательном допуске сотрудников коммунальных служб в квартиры нарушает конституционные права россиян на защиту жилища, считает член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Константин Крохин. Он рассказал НСН, что подобная инициатива не должна быть реализована, так как среди коммунальщиков есть мошенники.

Кто эти коммунальщики, которые просят нарушить конституционную защиту жилища? Чтобы ходить туда вольготно, в грязных сапогах топтать, разрушать и запугивать потребителя. <...> Надеюсь, что подобные безумные идеи не будут реализованы и Конституцию никто под коммунальщиков менять не будет, — отметил Крохин.

По его словам, необходимо восстановить доверие между сотрудниками ЖКХ и россиянами. Для этого необходимо уволить всех мошенников, а также бороться с монополизмом и неправильным начислением оплаты за ЖКУ. Крохин считает, что большая часть приписок либо «берется с потолка», либо является хищением.

Он также заявил, что механизмы защиты для россиян в сфере ЖКХ практически не работают, о чем говорит бездействие правоохранителей. Крохин пояснил, что среди сотрудников коммунальных служб есть те, которые навязывают ненужные услуги за дополнительную плату.

Эти группы работают вольготно, а полиция отлавливает их только тогда, когда происходит резонанс. Полиция должна защищать людей и заниматься своей работой. Механизмы защиты не работают, — заключил Крохин.

Минстрой ранее предложил обязать россиян пускать в свой дом сотрудников ЖКХ для установки умных счетчиков. При этом в ведомстве предложили штрафовать жителей, если те не пустили к себе в дом коммунальщиков как минимум два раза.