В Томской области завели два дела о распространении ложных данных о военных

В Томской области по статье о «распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» заведены два уголовных дела. В преступлении подозреваются жительница Северска и мужчина из Томска. Они публиковали информацию о спецоперации на Украине в Интернете, сообщает управление Следственного комитета по региону.

По предварительным данным СК, жительница Северска в период с 4 по 15 марта 2022 года разместила в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых сил РФ, которую якобы получила от очевидцев с места событий. Речь шла об участии российских войск в проведении специальной военной операции на Украине и её результатах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщине грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета определённых действий. По месту проживания женщины произведён обыск, допрашиваются свидетели.

В аналогичном преступлении подозревается и житель Томска. Отмечается, что это первые уголовные дела в Томской области, возбуждённые по данной статье.

Ранее ряд российских писателей, режиссёров, драматургов, актёров и журналистов потребовали от властей РФ прекратить спецоперацию на Украине. Под обращением подписались писатели Бориc Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Зыгарь, Дмитрий Глуховский и Владимир Cорокин, режиссёры Владимир Мирзоев, Андрей и Илья Хржaновские, драматург Иван Вырыпаев, актриса Чулпан Хаматова, издатель Ирина Прoхорова, журналисты Леонид Пaрфёнов и Дмитрий Муратов.