В Томской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томской области три человека погибли и один пострадал в ДТП, говорится в сообщении региональной прокуратуры. Легковой Nissan Wingroad столкнулся на трассе с грузовиком Mercedes-Benz.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Водитель грузового автомобиля после аварии был госпитализирован.

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