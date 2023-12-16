В ТК «Садовод» отреагировали на сообщения о нападении на полицейских «Садовод» опроверг сообщения, что рабочие напали на полицию на его территории

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Пресс-служба ТК «Садовод» опровергла в комментарии NEWS.ru сообщения о нападении рабочих на сотрудников полиции на территории ТК. Представители предприятия добавили, что задержания не имеют отношения к организации.

Инцидент, о котором сегодня пишут СМИ, связанный с задержанием граждан, произошел не на территории ТК «Садовод», а на соседней улице, по адресу Верхние Поля, 56. К торговому комплексу «Садовод» данное задержание не имеет никакого отношения, — говорится в сообщении.

Конфликт около рынка «Садовод» произошел вечером 15 декабря. Полицейские проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они попытались проверить документы у одного из водителей на улице Верхние Поля, однако получили отпор. В итоге большая толпа работников рынка начала напирать на правоохранителей, полицейской машине порезали колеса. Силовикам, чтобы успокоить нападавших, пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Затем к рынку «Садовод» прибыли дополнительные наряды ДПС.

Криминалист Михаил Игнатов в свою очередь назвал рынок «Садовод» в Москве государством в государстве. По его словам, уроженцы ближнего зарубежья сформировали там анклав и установили свои законы, порядки и обычаи.