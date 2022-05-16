В «Теремке» прокомментировали окончательный уход «Макдоналдса» из России Основатель «Теремка» Гончаров прокомментировал уход «Макдоналдса» из России

Фото ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров прокомментировал NEWS.ru окончательный уход «Макдоналдса» из России. Корпорация возобновит работу в РФ под новым брендом в середине июня. По словам Гончарова, «Теремок» не будет привлекать к себе на работу сотрудников «Макдоналдса», а уход корпорации никак не повлияет на развитие сети.

«Макдоналдс» сохраняет рестораны, и они продолжат работать под другим брендом, поэтому никого оттуда брать невозможно. Мы будем развиваться как раньше. «Макдоналдс» никак не повлияет на наше развитие, — заявил Гончаров.

По данным ТАСС со ссылкой на источник, рестораны «Макдоналдс» возобновят работу в России, но в другом формате. Компания сохранит коллективы работников, сами кафе и меню, однако к середине июня российскую сеть ждёт ребрендинг и новое имя.

14 марта в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до конца дня из-за завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. Решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено повторное открытие ресторанов.

Ранее источник NEWS.ru рассказал, что «Макдоналдс» откроет свои рестораны, но не для гостей. В заведениях обслуживались только благотворительные организации.