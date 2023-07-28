В Telegram возникли споры из-за удаления поста Ходаковского о Суровикине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Пользователи Telegram раскритиковали заместителя главы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского после удаления поста о том, что генерал армии Сергей Суровикин лично принял решение уйти из Херсона в ноябре 2022 года, пишет URA.RU. В Сети, как пишет издание, заподозрили Ходаковского в попытке дискредитировать Суровикина.

Ходаковский ранее заявил, что был удивлен этим фактом, поскольку прежде считал решение покинуть город запланированным на самом высоком уровне. После шквала критики пост был удален.

Словам о том, что оставление Херсона было личным решением Суровикина, мало кто верит. Большинство также считает, что сделать такое заявление Ходаковского очень сильно попросили с целью дискредитировать Суровикина, — подчеркнул в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По его словам, столь важное решение не могли принять на уровне руководства СВО.

По факту заявления Александра Ходаковского — не по чувству «придавленности», а по факту вообще возможности принятия такого решения Суровикиным. Конечно, это глупость, — написал военный волонтер Роман Алехин в своем Telegram-канале, выразив уверенность, что время покажет, использовали ли Ходаковского для нападок на Суровикина.

Ранее издание Readovka со ссылкой на свои источники сообщило, что генерал Сергей Суровикин в настоящее время находится на отдыхе в Ростове. О том, что главком ВКС России отдыхает, рассказывал и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. До этого в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщали, что генерала нет в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе». Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников выразил сомнение в том, что Суровикин вообще может пребывать под арестом.