В Telegram удалили «спящих» пользователей Администрация Telegram удалила адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация мессенджера Telegram удалила адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Это было сделано, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск. Дуров отметил, что около 70% юзернеймов в мессенджере приходилось на неактивные каналы.

В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года, — написал основатель мессенджера у себя в канале.

Павел Дуров ранее опроверг информацию о том, что голосовые сообщения пользователей Telegram передаются компании Google. Он подчеркнул, что приложение никогда не делится личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов без «явного запроса» самого владельца учётной записи. Основатель Telegram пояснил, что компания арендует оборудование Google для обработки запросов о переводе голосовых сообщений в текст.