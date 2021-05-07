В Telegram появилась вакансия помощника Павла Дурова

https://static.news.ru/photo/fabf4e5a-af2d-11eb-b3ea-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: vk.com/durov

В компании Telegram появилась открытая вакансия персонального помощника миллиардера, создателя сети «ВКонтакте» и самого мессенджера Павла Дурова. В описании предполагаемого кандидата сказано, что он должен быть умён, обязан свободно владеть английским и внимательно относиться к деталям. Кроме того, говорится на сайте компании, от соискателя требуется готовность навсегда переехать в другую страну.

Ассистент Дурова в ходе работы должен будет вести календарь миллиардера, заниматься организацией поездок, бронировать транспорт и жильё. Кандидат должен обладать высоким IQ, свободно говорить по-английски и не только. В качестве возможной страны, куда ассистенту бизнесмена придётся переехать навсегда, указаны ОАЭ. Именно там находится офис Telegram.

Те, кого прельщает возможность поработать личным помощником Дурова, могут написать специальному боту. Претенденты должны указать свой возраст и место проживания, требуется наличие высшего образования.

Ранее Павел Дуров насмешил подписчиков, опубликовав новое фото в Instagram. В соцсетях предприниматель появляется редко, и каждый его пост обсуждается очень бурно.

На этот раз Дуров опубликовал фото, где он сидит на крыше здания в Дубае с голым торсом в позе лотоса.