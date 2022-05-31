В Telegram нашли 30 каналов, торгующих поддельными ответами по ОГЭ и ЕГЭ

Фото Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центр экосистемной безопасности «Тинькофф» сообщил об обнаружении в Telegram более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ. Общее число участников сообществ составляет более 1,5 млн человек, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что число таких каналов ежегодно увеличивается накануне экзаменов, но появление такого количества каналов стало особенностью этого года. По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, это связано с увеличением числа пользователей Telegram за последнее время и более медленной скоростью блокировки мошенников, чем на других платформах.

Раньше популярностью у мошенников пользовались другие крупные соцсети. Но они уже давно и успешно работают над модерацией контента. В этом им помогает в том числе и Роскомнадзор. Telegram же — относительно новая площадка, и с этими задачами справляется пока менее эффективно, — уверен специалист.

Схема состоит в том, что мошенники сначала втираются в доверие к школьникам примерами якобы правильных ответов предыдущих лет, а затем показывают положительные отзывы своих покупателей. Как только деньги перечислены, жулики перестают выходить на связь либо отправляют бланки с поддельными ответами. Администратор блокирует покупателю доступ в канал.

Как сообщил руководитель Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов, объёмы мошенничества могут исчисляться десятками миллионов рублей. Хотя на данный момент официально известно о двух жертвах мошенничества, перечисливших жуликам по 800 рублей.

Отмечается, что большинство таких каналов ведёт одна и та же группировка людей.

Группировка использует дропов — людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы. Таким образом у мошенников появляется доступ к большому количеству карт, на которые можно получать много переводов, — пояснил Бакланов.

Эксперт добавил, что сотрудники Центра уже направили в Telegram запросы на блокировку обнаруженных каналов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила провести реформу ЕГЭ. По мнению парламентария, в экзамен требуется внести более творческие задания.