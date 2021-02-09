В течение недели «Норникелю» предъявят новые претензии по аварии на ТЭЦ

https://static.news.ru/photo/c3385784-6b70-11eb-ad24-96000091f725_660.jpg На месте аварии в Норильске Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

В течение ближайшей недели власти Красноярского края предъявят «Норникелю» новые претензии о возмещении вреда объектам природы после аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом сообщил глава регионального правительства Юрий Лапшин.

Он пояснил, что сумма претензии ещё не определена, но речь идёт даже не о десятках миллионов рублей. Стоит отметить, что ранее арбитражный суд уже взыскал с «Норникеля» по иску Росприроднадзора 146 млрд рублей. Лапшин рассказал журналистам, что местные специалисты провели работу по оценке ущерба, нанесённого водным объектам региона, почве возле водоёмов, а также представителям фауны.

Работа завершена, сейчас по поручению губернатора подводится черта — соответствующую сумму ущерба предъявят в установленном порядке. Думаю, это произойдёт в ближайшую неделю, — уточнил Юрий Лапшин.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Красноярского края Александр Усс также анонсировал дополнительные претензии по инциденту. Он заявил, что на возмещение ущерба потребуются годы. Также Усс пожаловался, что представители «Норникеля» затягивали процесс вместо того, чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб. Всё это, по его мнению, не красит имидж компании.