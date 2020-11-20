В Театре Романа Виктюка началась церемония прощания с режиссёром

https://static.news.ru/photo/fb628ae4-2b10-11eb-a46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Церемония прощания с народным артистом России, театральным режиссёром Романом Виктюком началась в стенах его театра в Москве утром 20 ноября.

Гроб с телом Виктюка установили на основной сцене театра, она заставлена венками от друзей и коллег покойного. Звучит тихая музыка, на большом экране показывают фотографии из разных периодов жизни режиссёра. Закончится церемония в 15:00.

Как сообщает РИА Новости, Виктюка похоронят на родине во Львове, гроб с телом отправят на Украину 21 ноября.

Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет. Смерть наступила 17 ноября. 27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом. Причиной смерти стала тромбоэмболия. По словам помощницы артиста Людмилы Исакович, он уже шёл на поправку после лечения от COVID-19. Смерть случилась внезапно. Люди из окружения режиссёра рассказали, что последние несколько лет он страдал от онкологического заболевания, передавал NEWS.ru.

За многолетнюю творческую карьеру Виктюк поставил более сотни спектаклей и стал режиссёром нескольких десятков фильмов. Секретами своего мастерства он делился со студентами ГИТИСа, где работал преподавателем. Звание народного артиста России ему дали в 2009 году.