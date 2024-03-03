В театре на Таганке назвали дату и место прощания с актрисой Аллой Богиной Театр на Таганке: прощание с актрисой Богиной состоится 5 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с актрисой Аллой Богиной состоится во вторник, 5 марта, сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра на Таганке. По данным представителей учреждения, артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям, коллегам Аллы Богиной и всем, кто ее любил. Светлая память! Прощание с актрисой пройдет во вторник, 5 марта. Начало отпевания в 12:00, сбор у храма состоится в 11:30. Захоронение состоится на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщениях.

В субботу, 2 марта, стало известно о смерти 78-летней Аллы Богиной. Женщина умерла в своей квартире на Брестской улице 1 марта. По данным СМИ, актриса пожаловалась на плохое самочувствие, после чего соседка вызвала ей скорую помощь, однако приехавшим на место медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Богина играла в театре на Таганке на протяжении 50 лет. Среди ее наиболее знаменитых ролей — Маргарита из «Мастера и Маргариты». Она также сыграла в спектаклях Николая Губенко — «Преступление и наказание» и «Иванов». В портфолио актрисы записаны и съемки в кино. Так, она исполнила роли в фильмах «Вы мне писали...» и «У войны не женское лицо».