Народный артист РФ Александр Домогаров действительно решил уйти из театра имени Моссовета, сообщил директор учреждения Алексей Черепнев. По его словам, которые приводит ТАСС, заявление от актера поступило в отдел кадров.
В свою очередь, мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии, — пояснил Черепнев.
Ране СМИ писали, что Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы. Отмечалось, что последним днем работы актера станет 28 мая, однако сам он в театре больше не появится. Трудовую книжку артиста через две недели заберет его адвокат.
Домогаров служил в театре Моссовета с 1995 года. До этого работал в Малом театре и Центральном академическом театре Российской армии. В настоящее время занят в спектакле «Маскарад» в Театре Российской Армии.
В конце октября 2023-го появилась информация о том, что Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Сам артист счел это оскорбительным.