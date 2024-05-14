В театре Моссовета подтвердили увольнение Домогарова Директор театра Моссовета Черепнев: Домогаров написал заявление на увольнение

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Александр Домогаров

Народный артист РФ Александр Домогаров действительно решил уйти из театра имени Моссовета, сообщил директор учреждения Алексей Черепнев. По его словам, которые приводит ТАСС, заявление от актера поступило в отдел кадров.

В свою очередь, мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии, — пояснил Черепнев.

Ране СМИ писали, что Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы. Отмечалось, что последним днем работы актера станет 28 мая, однако сам он в театре больше не появится. Трудовую книжку артиста через две недели заберет его адвокат.

Домогаров служил в театре Моссовета с 1995 года. До этого работал в Малом театре и Центральном академическом театре Российской армии. В настоящее время занят в спектакле «Маскарад» в Театре Российской Армии.

В конце октября 2023-го появилась информация о том, что Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Сам артист счел это оскорбительным.