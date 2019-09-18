https://static.news.ru/photo/178f46d6-da0d-11e9-bf07-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/tabakovschool

Президент России Владимир Путин считает необходимым провести эксперимент по программам подготовки актёров в Московском театральном колледже Олега Табакова. Они приблизятся к стандартам высшей школы.

Правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить проведение на базе колледжа эксперимента по апробации и внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования, — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Ответственными за эти перемены назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Они должны представить доклад о проделанной работе до 15 декабря.

Также Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос о внесении в устав колледжа изменений, «предусматривающих определение названной образовательной организации в качестве нетиповой образовательной организации».

Колледж является бюджетным образовательным учреждением города Москвы и работает при Московском театре под руководством Табакова.

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