В тбилисской церкви началось прощание с Церетели Церемония отпевания Церетели началась в церкви Иконы Божией Матери в Тбилиси

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Церемония отпевания известного скульптора Зураба Церетели началась в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, гроб с телом монументалиста недавно доставили из тбилисского Музея современного искусства, где в течение двух дней проходила гражданская панихида.

Множество людей пришло к храму, чтобы проводить художника в последний путь. Отмечается, что Церетели похоронят рядом с его супругой Инессой Андроникашвили. Траурная церемония стартует в 13:00 мск. Сотрудники пантеона уже подготовили место для погребения скульптора рядом с могилой его жены.

Ранее советник руководителя Музея Востока Татьяна Метакса заявила, что Церетели сам хотел быть похороненным в Грузии. Она назвала скульптора добрым и справедливым человеком, который по-настоящему любил людей и природу.

Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом художника доставили в Тбилиси.

До этого академик РАН Лео Бокерия рассказал, что Церетели вдохновлял образ людей, с которыми он дружил. По его словам, скульптор в своих работах стремился отразить друзей и время, в которое он жил. Академик подчеркнул, что Церетели трудился днями и ночами, рисовал, дорабатывал свои труды, читал книги.