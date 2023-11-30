В Тбилиси задержали одного из организаторов «Русского марша» Российский националист Дмитрий Демушкин сообщил о задержании в Тбилиси

Фото: vk.com/demushkin_d

Дмитрий Демушкин

В аэропорту Тбилиси задержали российского националиста, одного из организаторов «Русского марша» Дмитрия Демушкина, о чем он сам сообщил в Telegram-канале. По его словам, сотрудники полиции остановили его сразу при выходе из самолета. Причина задержания неизвестна.

Летел по делам. Билеты, отели в порядке. По-русски объяснять причину задержания отказываются, — заявил Демушкин.

В ноябре прошлого года Демушкин стал фигурантом двух административных дел о распространении фейков про Вооруженные силы России, за что предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей. В случае возбуждения третьего административного дела его могут привлечь к уголовной ответственности и реальному сроку.

Ранее Верховный суд РФ отменил решение московского суда, который приговорил российского блогера-националиста, координатора оргкомитета «За вынос Ленина» Михаила Налимова к принудительным работам по статье о реабилитации нацизма. Такое решение мотивировали тем, что экспертизой по его делу занимался неквалифицированный специалист. Высшая инстанция распорядилась направить дело Налимова в 2-й апелляционный суд на повторное рассмотрение.