https://static.news.ru/photo/1ad5f4d8-cb45-11e9-880f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Global Look Press

Предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу популярное национальное лакомство чак-чак. Таким необычным способом он решил поздравить коллег с Днём республики.

Специальный сверхлёгкий летательный аппарат поднял «посылку» на высоту 30 км, после чего были спущены шары с гелием, и чак-чак вернулся на Землю, рассказали в министерстве экономики Татарстана.

Полёт на всех этапах отслеживали с наземной мобильной станции с помощью GPS-трекера и датчика температуры. На летательном аппарате также была размещена камера, которая сняла выход татарских производителей на космический уровень на видео.

Ролик с полётом чак-чака разместил в Instagram президент республики Рустам Минниханов.

На праздновании Дня республики он получил лакомство в подарок от женщины, которая изготовила его по семейному рецепту. Минниханов пообещал передать сладкий «космический» подарок в казанский музей чак-чака.

Это не первое оригинальное событие, связанное с национальным лакомством Татарстана. Годом ранее, как писал News.ru, во время празднования Сабантуя был приготовлен чак-чак весом более двух тонн.