Предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу популярное национальное лакомство чак-чак. Таким необычным способом он решил поздравить коллег с Днём республики.
Специальный сверхлёгкий летательный аппарат поднял «посылку» на высоту 30 км, после чего были спущены шары с гелием, и чак-чак вернулся на Землю, рассказали в
Полёт на всех этапах отслеживали с наземной мобильной станции с помощью GPS-трекера и датчика температуры. На летательном аппарате также была размещена камера, которая сняла выход татарских производителей на космический уровень на видео.
Ролик с полётом чак-чака разместил в
На праздновании Дня республики он получил лакомство в подарок от женщины, которая изготовила его по семейному рецепту. Минниханов пообещал передать сладкий «космический» подарок в казанский музей чак-чака.
Это не первое оригинальное событие, связанное с национальным лакомством Татарстана. Годом ранее, как писал News.ru, во время празднования Сабантуя был приготовлен чак-чак весом более двух тонн.