В Татарстане введут QR-коды для пожилых людей

Власти Татарстана планируют через две недели приостановить действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медицинского отвода от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости. Общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом.

В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе, — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 41 335 случаев заболевания COVID-19. Это стало новым максимумом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.