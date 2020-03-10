https://static.news.ru/photo/e2daba7a-62b9-11ea-86d3-fa163e074e61_660.jpg Айрат Файзрахманов Фото: Айрат Файзрахманов/facebook.com

Общественная организация «Всемирный форум татарской молодёжи» обратилась в Государственную думу с просьбой отклонить поправку, вводящую в Конституцию понятие государствообразующего народа. Об этом сообщил зампредседателя совета объединения Айрат Файзрахманов.

Там выразили «категорическое несогласие» с такой нормой, которая, как посчитали в организации, противоречит принципам демократического федеративного государства. Появление в Конституции понятия государствообразующего народа приведет к появлению в России «второсортных» национальностей, утверждают авторы обращения.

Что должны чувствовать татары, башкиры, чуваши, марийцы и представители иных нерусских национальностей, осознавая, что та страна, которая должна быть построена на принципах федерализма и равноправия, <...> де-факто провозглашает их гражданами второго сорта? — цитирует обращение в Госдуму «Интерфакс».

По мнению общественников, принятие поправки в нынешнем виде будет ударом по основам межнационального согласия в стране.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поправка о статусе русского языка как языка государствообразующего народа, предложенная лидером страны Владимиром Путиным, не ведёт к ущемлению прав других этносов.