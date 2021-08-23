В Татарстане полицейский покончил с собой на рабочем месте

В Татарстане сотрудник полиции совершил самоубийство на работе. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Kazanfirst.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Инцидент произошёл накануне вечером в отделе полиции по Азнакаевскому району. Оперуполномоченного с огнестрельным ранением обнаружили коллеги.

Полицейскому оказали первую помощь, после чего доставили в БСМП. Там он скончался через некоторое время.

Ранее сообщалось, что в Москве найден мёртвым капитан МВД. Его тело было обнаружено в доме, в котором он жил, на седьмом этаже. По словам родственников мужчины, в последнее время он много нервничал, не мог заснуть без снотворного. В ночь перед смертью он попросил выключить свет в его комнате.

По данным ВОЗ, Россия входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями суицида на душу населения — 26,5 на 100 тысяч человек. По числу самоубийств мужчин она занимает лидирующую позицию.