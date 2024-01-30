Дело возбудили после столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса и грузовика в Татарстане, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике. По предварительным данным следствия, водитель автобуса, в котором находились 11 рабочих, столкнулся со стоявшим у обочины большегрузом, в результате аварии пострадали несколько человек, их отправили в больницу.

Утром 30 января 2024 года на трассе Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе в результате столкновения вахтового автобуса ПАЗ с грузовым автомобилем пострадали несколько человек, которые доставлены в медицинское учреждение. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил дорожного движения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Татарстана ТАСС рассказали, что всего пострадали 10 человек, троим из них помощь оказали на месте. Семь человек в состоянии средней тяжести были эвакуированы в казанскую клиническую больницу № 7, троих поместили в травматологическое отделение, четырех пострадавших осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, передает агентство.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с фурой, которое спровоцировало пожар. Авария случилась после того, как грузовик врезался в остановившиеся на светофоре автомобили. Одна машина выгорела полностью, вторая обгорела частично, третью отбросило на десятки метров вперед. Информация о пострадавших не поступала.