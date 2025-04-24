Гендиректор ТАСС придумал, как повысить демографию в России Гендиректор ТАСС призвал разработать новые механизмы поддержки семейных россиян

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Для поддержки института семьи в России необходимо создание целой системы информационных поводов в медиапространстве по этой теме, заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в ходе выступления на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». Также он предложил сформировать государственные механизмы поощрения как имеющих детей сотрудников со стороны работодателей, так и самих предприятий, применяющих эти инструменты, передает корреспондент NEWS.ru.

В России это нужно превратить в систему на государственном уровне, внедрить корпоративные демографические стандарты на всех предприятиях страны, вне зависимости от их размеров. Есть много вариантов на этот счет, что может войти в этот стандарт. Например, семейные часы — сокращенный рабочий день для родителей школьников, корпоративные детские сады или бонусы за родительский стаж в виде дополнительных дней отпуска за каждого ребенка. Эффективным шагом может стать поощрение работодателей, внедривший гибкие графики, удаленную работу, поддержку родителей, — сказал глава ТАСС.

Кондрашов также отметил, что тесные городские квартиры «душат» семьи, ввиду чего надо развивать строительство жилья за пределами городских агломераций. Вместе с этим необходимо создавать системы, позволяющие проживающим в таких местах семейным сотрудникам работать в удаленном формате без потери эффективности.

Но как работать, если ты живешь так далеко? Это может решить система новых цифровых хабов: широкополосный интернет или еще какие-либо системы связи, которые могут тем же самым финансистам позволить спокойно работать на удалении от города, не теряя в качестве своей работы, — уточнил Кондрашов.

Также руководитель ТАСС обратил внимание, что сейчас в России 73% браков заканчиваются разводами. По его словам, такая ситуация вызывает тревогу. РФ в настоящий момент занимает третье место в мировом списке по количеству распадающихся семей, уточнил Кондрашов.