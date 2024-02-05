В Тамбове отправили в СИЗО 17-летнюю студентку, нападавшую на сверстников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тамбове отправили в СИЗО 17-летнюю студентку юридического факультета, которая вместе с друзями нападала на сверстников и избивала их, передает РИА Новости. По данным агенства, местные жители считают, что задержали не всех участников банды.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следователей, задержанная, ее 16-летняя подруга и другие подростки регулярно провоцировали конфликты со сверстниками в местном торговом центре. От действий банды пострадали двое несовершеннолетних и одна 20-летняя девушка. В случае если суд признает обвиняемую виновной, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

До 15 лет она жила в деревне в 60 километрах от Тамбова. Родители в разводе, воспитывала в основном бабушка. Класса с седьмого с поведением начались проблемы, даже из школы хотели выгнать, — рассказала знакомая задержанной.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Министерство внутренних дел России с просьбой проверить подростков, которые нападают и избивают сверстников в Тамбове. Общественный деятель сообщила, что подростки избивают и провоцируют на драки сверстников, после чего публикуют в социальных сетях видеозаписи конфликтов.

Граждане, обратившиеся за помощью к Мизулиной, рассказали, что лидер банды разместила видео, в котором принесла свои извинения. Однако позже девушка написала, что ей было смешно записывать ролик. Местные жители считают раскаяние неискренним и просят наказать девушку и других подростков за содеянное.