В Таиланде раскрыли, есть ли политический мотив в аресте музыкантов «Би-2» Полиция Таиланда опровергла политическую подоплеку в аресте участников «Би-2»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Солист рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)

Заместитель главы Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхан Нучанат сообщает, что арест музыкантов рок-группы «Би-2» никак не связан с политикой. По словам Нучаната, участники коллектива нарушили закон, передает РИА Новости.

Арест музыкантов был произведен в провинции Пхукет сотрудниками иммиграционной полиции, действовавшими в полном соответствии с законом и процедурой: они задержали лиц, нарушивших законодательство, и передали дело органам следствия для произведения последующих следственных действий, политики там не было, — подчеркнул генерал-майор.

Нучанат добавил, что все арестованные, кроме одного, уже покинувшего Таиланд, находятся в центре временного содержания. По словам генерал-майора, если у них есть паспорта других стран, они могут запросить депортацию в эти государства.

Говоря о выехавшем из Таиланда музыканте полицейский подразумевал солиста «Би-2» Леву (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Представитель МИД еврейского государства Лиор Хаят сообщил, что вокалист прибыль в Израиль. Музыкант отказывается общаться с журналистами до того, как его коллег из группы освободят. Пресс-служба музыкального коллектива также подтвердила, что остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме Таиланда.