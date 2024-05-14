Грузинские власти вряд ли найдут и накажут участников протестов, напавших на корреспондентов телеканала «Звезда» у здания парламента в Тбилиси, предположил в разговоре с NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. При этом он подчеркнул, что нападение на журналистов по всем международным правилам является недопустимым.
Соловьев отметил, что работа журналистов на митингах, особенно в ситуации столкновений с полицией, является опасной. По его словам, в таких случаях корреспондентам лучше не обозначать название своего СМИ.
Нападение на журналиста — по всем международным правилам — недопустимо. Но в данном случае вряд ли можно надеяться на то, что грузинские власти смогут найти и наказать нападавших, — сказал он.
«Звезда» ранее опубликовала кадры, на которых протестующие у здания парламента в Тбилиси нападают на съемочную группу телеканала. Участники митинга стали вести себя агрессивно после того, как корреспондент сказала, что демонстранты «очень плохо относятся к российским журналистам».
Парламент Грузии 14 мая одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По словам спикера законодательного органа Шалвы Папуашвили, эту инициативу поддержали 84 депутата, а против проголосовали — 30.