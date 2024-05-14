Замира Евтых

В СЖР высказались о нападении на российских журналистов в Грузии Глава СЖР Соловьев: Грузия вряд ли найдет напавших на российских журналистов

14 мая 2024 в 19:17 Автор: Дмитрий Новиков, Замира Евтых

Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах