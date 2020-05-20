В СЖР предложили временно разрешить рекламу алкоголя в СМИ

https://static.news.ru/photo/7b2540d2-9a84-11ea-b40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Союзе журналистов России (СЖР) считают, что временная отмена запрета на рекламу алкоголя будет способствовать выживанию СМИ в условиях кризиса. Об этом заявил глава организации Владимир Соловьёв.

Наверное, на какое-то время стоит отказаться от запрета на рекламу пива или каких-то других видов алкогольных напитков, что поможет продержаться многим средствам массовой информации в это непростое время, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские законодатели задумались о повышении возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. В Госдуме, ссылаясь на зарубежный опыт, идею поддерживают. В Совфеде, напротив, сочли «пустой» затеей. Так, сенатор Сергей Калашников напомнил, что в 18 лет молодые люди призываются на службу в армию, где им доверяют огнестрельное оружие. Он назвал несправедливостью запрет на покупку спиртного в этом возрасте.