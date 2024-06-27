В Сызрани зреет народный бунт: цыгане захватили город, полиция молчит?

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал полицию Самарской области провести внутреннюю проверку из-за предполагаемого бездействия силовиков после нападения цыган на супружескую пару в Сызрани. Инцидент произошел более недели назад, но, как заявил депутат, 25 июня местные жители устроили народный сход. Подробности ЧП — в материале NEWS.ru.

Что заявили о ситуации Хинштейн, силовики и власти региона

По словам Хинштейна, правоохранительные органы заинтересовались конфликтом в Сызрани только после того, как он получил широкую огласку в соцсетях.

«А что было бы, если б этот инцидент не „всплыл“ в информационном поле? Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пенделя со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтобы начать выполнять свою работу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как сообщили в СК, ранее группа граждан обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину, заявив о том, что цыгане в Сызрани «систематически совершают противоправные действия». По словам местных жителей, они «незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, ведут антисоциальный образ жизни, а также нападают на граждан, в том числе детей, похищая их имущество с применением силы».

Фото: Magnus Wennman/Aftonbladet/IBL/Global Look Press

В пресс-релизе отмечается, что Бастрыкин потребовал от и. о. главы регионального главка Алексея Колбасина представить доклад о следственных действиях в рамках уголовного дела о противонарушениях в отношении жительниц Сызрани.

Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что держит ситуацию на личном контроле: «Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание. Виновные будут призваны к ответу и понесут ответственность. Любые попытки участия в противоправных действиях будут незамедлительно пресекаться», — отметил он.

В управлении МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию.

Что произошло в Сызрани

В середине июня толпа людей с дубинками и электрошокерами напала на супружескую пару в Сызрани. Инцидент получил огласку после того, как жительница города обратилась с просьбой о помощи к местному активистскому проекту «Сызрань градъ». Женщина сообщила, что вечером 16 июня на нее с супругом набросилась группа цыган, проживающих в заброшенных домах центрального района города, так называемом Питере.

По словам потерпевшей, около 14 человек подъехали на машинах без номеров к ней и ее супругу, после чего начали их избивать. Муж женщины упал на землю и закрыл голову руками. Женщина добавила, что избиение закончилось, когда на улицу стали выбегать местные жители.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сначала супруг уклонялся от ударов, но потом в него пару раз попали, стали размахивать каким-то ножом, угрожать, бить по голове, а на мои просьбы остановиться никто не реагировал. Они накинулись на нас, обещали сжечь наш дом, перерезать горло и прочие страшные вещи», — цитирует женщину «КП-Самара».

После драки соседи помогли потерпевшей посадить супруга в автомобиль, на котором его отвезли в больницу. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рассечение и рваные раны головы, перелом большого пальца правой руки, ушибы и ссадины.

По словам местной жительницы, у ее мужа также была «проткнута артерия». Но он не захотел оставаться в стационаре, поскольку переживал за нее и сына из-за поступавших в их адрес угроз.

Из-за чего возник конфликт

Супруги пришли к жителям «Питера», чтобы поговорить с родителями мальчика, который якобы порезал колеса на велосипеде их 11-летнего сына. По словам потерпевших, за несколько дней до инцидента дети цыган попытались отнять у мальчика велосипед. Они повторили попытку 16 июня и получили отпор.

Ребенок рассказал родителям о ссоре с цыганами и показал дом, где живет семья одного из предполагаемых хулиганов. Когда супруги подошли к жилищу, одна из женщин стала им угрожать и кричать на них. Ничего не добившись, родители мальчика направились домой в сопровождении друзей. Но им не удалось далеко уйти — сначала к ним подъехала одна машина, а затем вторая, из которой выскочило большое число мужчин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Наши [друзья вместе с детьми] сразу сориентировались и успели скрыться, а мы с мужем попали под раздачу. Из машины вышли шесть человек с дубинками и электрошокерами. Позже подъехала вторая машина», — рассказала жительница Сызрани.

Самарское издание «Волга Ньюс» пишет, что нападавшие считают зачинщиком конфликта потерпевшего мужчину. По их мнению, он начал ссору, а также «некрасиво ругался на женщину и детей».

Цыгане терроризируют Сызрань?

Telegram-канал «Сызрань Градъ» сообщил, что на протяжении нескольких недель жители центрального района города сталкиваются с «террором, исходящим от цыган».

«Они незаконно поселились в пустующих домах. Подростки ломают и портят благоустроенные места в Тимирязевском парке, угрожают семьям заточенными отвертками, избивают детей и на регулярной основе пытаются отобрать личное имущество (велосипеды)», — отмечает канал.

В публикации также отмечается, что «полиция не приехала ни на один вызов местных жителей». В связи с этим ряд граждан потребовали отставки начальника местного отдела МВД.

Издание 63.RU сообщает, что инцидент спровоцировал волнения горожан. По данным Telegram-канала «Бандитская Самара», возмущенные местные жители пришли в поселок Западный, где проживает глава цыганской общины Сызрани.

Фото: i15/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

История в Сызрани не уникальная?

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов отметил в беседе с NEWS.ru, что конфликт с цыганами далеко не первый. Ранее похожие инциденты происходили в других регионах РФ, но «потом выяснялось, что их (виновных в насилии. — NEWS.ru) крышуют местные правоохранители».

«Мы сталкиваемся с проблемами домашнего насилия, навязчивого преследования, периодически обостряющимися межнациональными и межконфессиональными конфликтами. Все это — следствие бездействия и отсутствия реакции со стороны правоохранительных органов, а еще хуже — их крышевания. До тех пор, пока не случится что-то серьезное», — сказал Нилов.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что преступность не имеет национальности и вероисповедания, но подобные ситуации «накладывают репутационные издержки на народности, которые в них участвуют». По этой причине, отметил парламентарий, «если вовремя не вмешаться и не предотвратить такие случаи, может случиться все что угодно».

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что такого рода эксцессы, как в Сызрани, довольно распространены.

«Цыгане — достаточно обособленная этническая группа, чаще всего они живут изолированно, и во всех местностях их традиционно воспринимают как чужих», — высказал мнение эксперт.

Мукомель предположил, что «негативное отношение россиян к цыганам связано с укоренившейся в общественном сознании точкой зрения о том, что они связаны с криминалом, в частности занимаются распространением наркотиков».

«Разубедить в этом людей крайне сложно. К тому же эта тема подчас намеренно подогревается, что довольно опасно. Сегодня властям очень важно искать баланс в данном вопросе», — заключил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Вид на дачные постройки в Сызрани

Чем завершился конфликт с цыганами в Пензенской области

Один из крупнейших конфликтов с участием цыган произошел 13 июня 2019 года в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Тогда между местными жителями и представителями табора вспыхнула ссора, которая переросла в массовую драку. В результате потасовки один человек погиб, двое были госпитализированы. После ЧП произошел народный сход, во время которого была перекрыта трасса М-5 «Урал».

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр тогда заявила, что конфликт разгорелся из-за обычной ссоры детей, игравших на пруду. Она указывала, что считает произошедшее «форменным самосудом», который учинили селяне. Деметр назвала массовую драку «безобразным поступком со всех сторон».

По другой версии, конфликт в пензенском селе начался после того, как к загоравшим на пруду школьницам стали приставать молодые цыгане. Девочки пожаловались родителям. Те в свою очередь собрали 10–15 мужчин и отправились к домам молодых людей, чтобы поговорить с их родителями. На «разборку» вышли сотни представителей табора с битами и топорами, после чего вспыхнула драка.

Фото: Пресс-служба Пензенского областного суда/ТАСС Фигуранты во время оглашения приговора в Пензенском областном суде по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области

Глава сельсовета Сергей Фадеев сообщил, что несколько дней после конфликта около 900 цыган, проживавших в пензенских селах Чемодановка и Лопатки, были в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.

Суд арестовал в общей сложности 28 участников конфликта. Все они были из цыганской общины села. В 2021 году их приговорили к различным тюремным срокам — от двух до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Бастрыкин назвал Госдуму «дурой». Россияне его поддержали или осудили?

Бьют камнями учителей, тушат Вечный огонь: что творят в РФ дети мигрантов

Врывались в квартиры спящих граждан: в Москве начались облавы на мигрантов

«В сторону ужесточения»: что стоит за новыми заявлениями Бастрыкина

УК и вопросы языкознания: о чём молчат мигранты в тюрьмах