Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал полицию Самарской области провести внутреннюю проверку из-за предполагаемого бездействия силовиков после нападения цыган на супружескую пару в Сызрани. Инцидент произошел более недели назад, но, как заявил депутат, 25 июня местные жители устроили народный сход. Подробности ЧП — в материале NEWS.ru.
Что заявили о ситуации Хинштейн, силовики и власти региона
По словам Хинштейна, правоохранительные органы заинтересовались конфликтом в Сызрани только после того, как он получил широкую огласку в соцсетях.
«А что было бы, если б этот инцидент не „всплыл“ в информационном поле? Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пенделя со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтобы начать выполнять свою работу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Как сообщили в СК, ранее группа граждан обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину, заявив о том, что цыгане в Сызрани «систематически совершают противоправные действия». По словам местных жителей, они «незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, ведут антисоциальный образ жизни, а также нападают на граждан, в том числе детей, похищая их имущество с применением силы».
В пресс-релизе отмечается, что Бастрыкин потребовал от и. о. главы регионального главка Алексея Колбасина представить доклад о следственных действиях в рамках уголовного дела о противонарушениях в отношении жительниц Сызрани.
Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что держит ситуацию на личном контроле: «Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание. Виновные будут призваны к ответу и понесут ответственность. Любые попытки участия в противоправных действиях будут незамедлительно пресекаться», — отметил он.
В управлении МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию.
Что произошло в Сызрани
В середине июня толпа людей с дубинками и электрошокерами напала на супружескую пару в Сызрани. Инцидент получил огласку после того, как жительница города обратилась с просьбой о помощи к местному активистскому проекту «Сызрань градъ». Женщина сообщила, что вечером 16 июня на нее с супругом набросилась группа цыган, проживающих в заброшенных домах центрального района города, так называемом Питере.
По словам потерпевшей, около 14 человек подъехали на машинах без номеров к ней и ее супругу, после чего начали их избивать. Муж женщины упал на землю и закрыл голову руками. Женщина добавила, что избиение закончилось, когда на улицу стали выбегать местные жители.
«Сначала супруг уклонялся от ударов, но потом в него пару раз попали, стали размахивать каким-то ножом, угрожать, бить по голове, а на мои просьбы остановиться никто не реагировал. Они накинулись на нас, обещали сжечь наш дом, перерезать горло и прочие страшные вещи», — цитирует женщину «КП-Самара».
После драки соседи помогли потерпевшей посадить супруга в автомобиль, на котором его отвезли в больницу. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рассечение и рваные раны головы, перелом большого пальца правой руки, ушибы и ссадины.
По словам местной жительницы, у ее мужа также была «проткнута артерия». Но он не захотел оставаться в стационаре, поскольку переживал за нее и сына из-за поступавших в их адрес угроз.
Из-за чего возник конфликт
Супруги пришли к жителям «Питера», чтобы поговорить с родителями мальчика, который якобы порезал колеса на велосипеде их 11-летнего сына. По словам потерпевших, за несколько дней до инцидента дети цыган попытались отнять у мальчика велосипед. Они повторили попытку 16 июня и получили отпор.
Ребенок рассказал родителям о ссоре с цыганами и показал дом, где живет семья одного из предполагаемых хулиганов. Когда супруги подошли к жилищу, одна из женщин стала им угрожать и кричать на них. Ничего не добившись, родители мальчика направились домой в сопровождении друзей. Но им не удалось далеко уйти — сначала к ним подъехала одна машина, а затем вторая, из которой выскочило большое число мужчин.
«Наши [друзья вместе с детьми] сразу сориентировались и успели скрыться, а мы с мужем попали под раздачу. Из машины вышли шесть человек с дубинками и электрошокерами. Позже подъехала вторая машина», — рассказала жительница Сызрани.
Самарское издание «Волга Ньюс» пишет, что нападавшие считают зачинщиком конфликта потерпевшего мужчину. По их мнению, он начал ссору, а также «некрасиво ругался на женщину и детей».
Цыгане терроризируют Сызрань?
Telegram-канал «Сызрань Градъ» сообщил, что на протяжении нескольких недель жители центрального района города сталкиваются с «террором, исходящим от цыган».
«Они незаконно поселились в пустующих домах. Подростки ломают и портят благоустроенные места в Тимирязевском парке, угрожают семьям заточенными отвертками, избивают детей и на регулярной основе пытаются отобрать личное имущество (велосипеды)», — отмечает канал.
В публикации также отмечается, что «полиция не приехала ни на один вызов местных жителей». В связи с этим ряд граждан потребовали отставки начальника местного отдела МВД.
Издание 63.RU сообщает, что инцидент спровоцировал волнения горожан. По данным Telegram-канала «Бандитская Самара», возмущенные местные жители пришли в поселок Западный, где проживает глава цыганской общины Сызрани.
История в Сызрани не уникальная?
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов отметил в беседе с NEWS.ru, что конфликт с цыганами далеко не первый. Ранее похожие инциденты происходили в других регионах РФ, но «потом выяснялось, что их (виновных в насилии. — NEWS.ru) крышуют местные правоохранители».
«Мы сталкиваемся с проблемами домашнего насилия, навязчивого преследования, периодически обостряющимися межнациональными и межконфессиональными конфликтами. Все это — следствие бездействия и отсутствия реакции со стороны правоохранительных органов, а еще хуже — их крышевания. До тех пор, пока не случится что-то серьезное», — сказал Нилов.
Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что преступность не имеет национальности и вероисповедания, но подобные ситуации «накладывают репутационные издержки на народности, которые в них участвуют». По этой причине, отметил парламентарий, «если вовремя не вмешаться и не предотвратить такие случаи, может случиться все что угодно».
Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что такого рода эксцессы, как в Сызрани, довольно распространены.
«Цыгане — достаточно обособленная этническая группа, чаще всего они живут изолированно, и во всех местностях их традиционно воспринимают как чужих», — высказал мнение эксперт.
Мукомель предположил, что «негативное отношение россиян к цыганам связано с укоренившейся в общественном сознании точкой зрения о том, что они связаны с криминалом, в частности занимаются распространением наркотиков».
«Разубедить в этом людей крайне сложно. К тому же эта тема подчас намеренно подогревается, что довольно опасно. Сегодня властям очень важно искать баланс в данном вопросе», — заключил эксперт.
Чем завершился конфликт с цыганами в Пензенской области
Один из крупнейших конфликтов с участием цыган произошел 13 июня 2019 года в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Тогда между местными жителями и представителями табора вспыхнула ссора, которая переросла в массовую драку. В результате потасовки один человек погиб, двое были госпитализированы. После ЧП произошел народный сход, во время которого была перекрыта трасса М-5 «Урал».
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр тогда заявила, что конфликт разгорелся из-за обычной ссоры детей, игравших на пруду. Она указывала, что считает произошедшее «форменным самосудом», который учинили селяне. Деметр назвала массовую драку «безобразным поступком со всех сторон».
По другой версии, конфликт в пензенском селе начался после того, как к загоравшим на пруду школьницам стали приставать молодые цыгане. Девочки пожаловались родителям. Те в свою очередь собрали 10–15 мужчин и отправились к домам молодых людей, чтобы поговорить с их родителями. На «разборку» вышли сотни представителей табора с битами и топорами, после чего вспыхнула драка.
Глава сельсовета Сергей Фадеев сообщил, что несколько дней после конфликта около 900 цыган, проживавших в пензенских селах Чемодановка и Лопатки, были в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Суд арестовал в общей сложности 28 участников конфликта. Все они были из цыганской общины села. В 2021 году их приговорили к различным тюремным срокам — от двух до 10 лет лишения свободы.
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