В Сыктывкаре коронавирусом заразились 53 пациента больницы

https://static.news.ru/photo/c3499322-7423-11ea-b6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В республике Коми в больнице Эжвинского района города Сыктывкар 53 пациента заразились коронавирусом.

Об этом сообщает RNS, ссылаясь на пресс-службу администрации региона. По её данным, всего в республике зарегистрировано 54 случая инфицирования коронавирусом. Один из них является завозным. Пациент уже выздоровел и выписан из больницы.

Ещё 53 случая выявлено в очаге городской больницы Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина, — говорится в сообщении.

По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Березина, все заболевшие в настоящее время проходит лечение.

Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение закрыть границы республики для противодействия коронавирусу.