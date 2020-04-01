В Сыктывкаре коронавирусом заразились 53 пациента больницы

В республике Коми в больнице Эжвинского района города Сыктывкар 53 пациента заразились коронавирусом.
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Ещё 53 случая выявлено в очаге городской больницы Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина, — говорится в сообщении.
По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Березина, все заболевшие в настоящее время проходит лечение.
Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина, — сообщил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение закрыть границы республики для противодействия коронавирусу.
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