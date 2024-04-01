Раскрыты подробности спасения горняков на шахте «Северопесчанская» МЧС: троих шахтеров спасли из-под обвала на шахте «Северопесчанская»

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В Свердловской области продолжаются поиски горняка, оставшегося под завалами после обвала на шахте «Северопечанская», сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что троих шахтеров подняли на поверхность, двоих из них передали врачам, одному помощь не потребовалась.

Поиски четвертого продолжаются. Специалисты выясняют, проводился ли инструктаж по технике безопасности. На предприятии проводится комплекс мер по спасению людей, — говорится в сообщении.

Обвал произошел при взрыве в ходе плановых работ. Как рассказали в оперативных службах, люди оставались под завалами на горизонте 338 метров.

Ранее в ходе работ в горной выработке подземного рудника Пионер произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте. 1 апреля были прекращены поиски рабочих на месте обвала из-за риска повторного обрушения пород. Пробуренные на месте ЧП скважины показали, что все горизонты, где могли находиться заточенные на глубине более 100 метров горняки, затоплены водой, глиной и льдом.

Также были задержаны двое сотрудников управления Ростехнадзора, их подозревают в халатности после ЧП на руднике Пионер. Задержанными оказались заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.