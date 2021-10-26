В Свердловской области предложили ввести локдаун в нерабочие дни

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило ужесточить ограничения для борьбы с коронавирусом. Они ранее были введены региональными властями на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране, — говорится в сообщении.

Во-первых, из-за локдауна с 28 октября по 8 ноября могут закрыть доступ в целый ряд заведений. Это рестораны, кафе, столовые, бары и прочий общепит, в том числе в парках культуры и отдыха Также будут ограничения для объектов розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и доставки на дом. Будут закрыты: салоны красоты, солярии, бани, массажные салоны и другие подобные бизнесы; парикмахерские, прачечные, химчистки; фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы; театры, музеи, библиотеки и выставочные залы; кинотеатры, цирки и концертные залы; детские развлекательные центры — например, игровые комнаты и лагеря дневного пребывания; зоопарки.

Для общепита оставили возможность работать навынос, исключение из правил сделали для ресторанов при гостиницах и рабочих буфетов.

Во-вторых, предлагается объявить каникулы в детских садах, школах и спортивных секциях. При этом в детских садах должны обеспечить работу дежурных групп.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право самостоятельно расширять сроки при необходимости. С 25 октября нерабочие дни начались в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают различные сценарии продления ограничений, призванных сдерживать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией после 8 ноября. В числе возможных вариантов — продление локдауна на неделю, до 15 ноября. Кроме того, существует более пессимистичный прогноз, согласно которому ограничительные меры продлятся до 1 января 2022 года.