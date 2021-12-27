В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в заведения общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты и сауны. Эти послабления будут действовать до 15 января, написал глава региона в своём Instagram-аккаунте.

С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным, — написал он.

Тем не менее некоторые ограничения будут сохраняться для кинотеатров. Так, им разрешат работать со стопроцентно заполненным залом только при условии, что у всех посетителей будут QR-коды.

Ранее Куйвашев намеревался отменить региональное требование о предъявлении QR-кодов для входа в торговые центры и магазины с 22 декабря 2021-го по 20 января 2022 года. Он отмечал, что из-за ограничений в предновогодний период страдает бизнес, а россиянам необходимо купить подарки к празднику. Тем не менее срок свободного посещения общественных мест было решено сократить.

27 декабря в России за сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса, число жертв инфекции составило 937 человек. Наибольший прирост инфицированных и погибших от COVID зафиксирован в Москве. С начала пандемии в России выявлено 10 415 230 случаев COVID-19. За тот же период в стране умерли 305 155 человек, сообщили в Telegram-канале оперштаба.