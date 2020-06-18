В Свердловской области на фотоотчёте представителю ФСИН пририсовали маску

https://static.news.ru/photo/0462d762-b180-11ea-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гуфсин-России По-Свердловской-Области/vk.com

Осуждённые из Тавдинской колонии для экс-силовиков передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золушка» деревянный паровозик, изготовленный ими собственноручно для детской игровой площадки. Новость об этом обнародовала пресс-служба главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Свердловской области. Однако внимание СМИ привлекло не само событие, а сопровождавшая новость фотография: изображённым на ней людям «прифотошопили» медицинские маски.

Снимок был отправлен журналистам по рассылке пресс-службы ведомства. На снимке были изображены представитель ведомства и женщина — судя по всему, сотрудница центра для детей, передаёт Znak.com. После того как странность была замечена, в службе исполнения наказаний начали проверку.

Мы разбираемся, устанавливаем, действительно ли это (нарисованные маски. — NEWS.ru) имело место быть. Фотографии делают и отсылают нам осуждённые, которые заняты в студии. Может быть, они что-то [придумали], — рассказал начальник пресс-службы Александр Левченко.

Сейчас на сайте регионального управления ФСИН в публикации о деревянном поезде фотография с пририсованными масками отсутствует .

В ведомстве также отметили, что масочный режим в колониях в целом соблюдается. В этом можно убедиться, посмотрев другие фотографии, публикуемые ведомством.

Ранее, как писал NEWS.ru, внутренняя проверка началась в белгородском управлении Следственного комитета. Поводом для проверки послужили сообщения о том, что на фотографии встречи с работниками подстанции скорой помощи руководителю Алексеевского межрайонного следственного отдела Александру Сиденко была якобы пририсована в фотошопе защитная маска. Информация об этом вызвала скандал в СМИ.