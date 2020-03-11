https://static.news.ru/photo/760af858-6384-11ea-a3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.dzhmao.ru

Работник скорой помощи в Сургуте приняла роды в режиме онлайн, координируя действия отца ребёнка по телефону. К моменту, когда бригада медиков прибыла на место, мальчик уже появился на свет, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Там уточнили, что подобное у местных врачей произошло впервые.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что вызов поступил в тот момент, когда процесс уже начался. Супруг эмоционально сообщил диспетчеру, что его «жена уже совсем рожает». В итоге мужчине пришлось принимать непосредственное участие в происходящем и быть «на передовой» акушерского фронта.

Прибывшая на вызов бригада скорой медицинской помощи оценила состояния младенца и матери, осуществила первичную обработку новорождённого и перевезла их в Сургутский клинический перинатальный центр, — пояснили в депздраве Югры.

Там уточнили, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

В целом же, как следует из данных департамента, дома до отправки в перинатальный центр рожают по 10–20 женщин ежегодно. Однако процесс традиционно проходит при непосредственном участии медиков скорой помощи.

Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, ребёнка родила 62-летняя женщина. Мальчик, вес которого при рождении составил 2,95 кг, появился на свет с помощью кесарева сечения.