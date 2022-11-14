В суде раскрыли детали блокировки публикаций RTVI и NUR.KZ Пресс-служба Владимирского суда: Роскомнадзор заблокировал публикации RTVI и NUR.KZ о референдумах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Владимира постановил заблокировать отдельные страницы RTVI и NUR.KZ с материалами, посвященными референдумам в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказали NEWS.ru в пресс-службе инстанции. RTVI опубликовал статью под названием «Как прошел первый день референдумов на подконтрольных России территориях Украины», NUR.KZ выложил материал, в котором территории ЛДНР называются оккупированными. Сам материал вышел под заголовком «Зеленский прокомментировал референдумы на оккупированных территориях Украины».

Роскомнадзор закрыл доступ к этим страницам навсегда. Штрафов и предупреждений нет, — подчеркнули в пресс-службе суда.

В инстанции добавили, что аналогичную меру применили к публикации пользователя «Живого журнала» jonson55555, призывающей бойкотировать частичную мобилизацию в России.

Накануне PR-директор сайта RTVI Лариса Погонина заявила NEWS.ru, что сайт издания работает в штатном режиме и не будет заблокирован, вопреки сообщениям СМИ о решении суда города Владимира, которое касается блокировки ряда интернет-страниц. В их числе оказались сайты изданий RTVI и казахстанского NUR.KZ. По ее словам, решение касается одного материала, а не всего сайта целиком.

Ранее интернет-портал TJournal объявил о завершении своей работы. Ресурс был заблокирован Роскомнадзором из-за публикации фейков об операции России на Украине. В заявлении издания отмечалось, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры. Создатели TJournal также отмечали, что у них нет необходимых средств для поддержки работы портала.