Суд получил иск Навального к «Матросской Тишине»

https://static.news.ru/photo/e46996d4-a77f-11eb-8a28-96000091f725_660.jpg СИЗО "Матросская тишина" Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Преображенский суд Москвы получил иск оппозиционера Алексея Навального к администрации СИЗО «Матросская Тишина», где он содержался до того, как его перевели в ИК-2 под Покровом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Поступил административный иск Навального к администрации СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ, — рассказала представитель суда Алиса Закутняя.

Уточняется, что иск касается ситуации, когда мужчину признали «склонным к побегу». При этом адвокаты оппозиционера и он сам регулярно отрицали подобные заявления, называя их нелепыми.

Дата рассмотрения иска пока ещё не назначена. Других подробностей дела не приводится.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в данное время в колонии города Покрова во Владимирской области, подал три иска в Петушинский районный суд на это учреждение.

Заключённый просит признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретённых книг. Также он указывает на незаконные действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега.